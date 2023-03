Emily Ratajkowski dopo il bacio a Harry Styles: "Vorrei altri figli"

Un fratello per Sly

"Penso che mi piacerebbe sicuramente avere più figli - ha spiegato la 31enne top model statunitense parlando in un botta e risposta solo in abbonamento con i suoi fan -, adoro davvero essere una mamma". E chissà se c'entra qualcosa il bacio dato al 29enne ex voce degli 'One Direction', che ha sua volta divorziato da Olivia Wilde: "Non sono sicura che troverò qualcuno con cui voglio crescere un bambino - ha precisato Emily -. Personalmente non avrei paura di rimanere incinta e partorire come donna single. Ciò non significa che sto dicendo che è il modo migliore per farlo o l'unico modo per farlo, ma lo vedo molto per il mio futuro: decidere di fare la fecondazione in vitro nei prossimi anni per dare a Sly un fratello".