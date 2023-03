Emily Ratajkowski e Harry Styles: scoppia la passione in strada!

Sei mesi dopo il suo divorzio da Sebastian Bear Mc - Clard, Emily Ratajkowski esce allo scoperto. Le immagini e i video che la ritraggono in un momento di "intimità" con Harry Styles hanno letteralmente invaso i social. Inoltre, era da tempo che si vociferava di un possibile flirt dell'ex voce dei One Direction, dopo il suo divorzio da Olivia Wilde, e finalmente il nome della sua possibile nuova fiamma è uscito allo scoperto

Il bacio passionale

In una strada di Tokyo non è sfuggita al'occhio attento dei passanti la passione sfociata tra Emily Ratajkowski e Harry Styles. Non curanti delle persone intorno loro e di tutte le voci che si sarebbero scatenate in seguito, i due si sono lasciati andare baciandosi appassionatamente tra le strade della capitale del Giappone