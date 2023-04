Isola dei Famosi 2023, svelato il cast completo: sorpresa Jalisse!

Tutto pronto per il ritorno dell'Isola dei Famosi. Il programma sarà guidato ancora una volta da Ilary Blasi - che torna in tv ad un anno dalla rottura con Francesco Totti - e partirà su Canale 5 il prossimo lunedì 17 aprile. Tvblog ha svelato in anteprima il cast completo della nuova edizione del reality show. Opinionisti in studio Vladimir Luxuria ed Enrico Papi mentre l'inviato sarà di nuovo Alvin.