Ex Suor Cristina, emerge una clamorosa rivelazione sul suo passato

Spuntano delle ombre sul passato dell'ex suor Cristina Scuccia, che a breve tornerà in tv come concorrente dell'Isola dei Famosi di Ilary Blasi. L'esperta di gossip Deianira Marzano ha riportato su Instagram un messaggio ricevuto da una persona della stessa città dove è nata e cresciuta la Scuccia. Secondo la segnalazione, fin da piccola il sogno di Cristina sarebbe stato quello di cantare ed entrare a far parte dello showbiz. Non riuscendo ad avere subito successo, però, avrebbe intenzionalmente scelto di farsi suora per poi reinventarsi come cantante.