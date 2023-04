Isola dei Famosi, svelati i nomi dei primi 7 concorrenti: scoppia la bufera

Tutto pronto per l'Isola dei Famosi 2023, in partenza su Canale 5 lunedì 17 aprile. Confermata alla guida della trasmissione Ilary Blasi, pronta a tornare in tv ad un anno dalla separazione da Francesco Totti. L'inviato sarà di nuovo Alvin mentre saranno presenti in studio in qualità di opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Gli autori del programma hanno svelato sui social network i nomi dei primi sette concorrenti ufficiali. Sbarcheranno in Honduras: l'ex suor Cristina Scuccia, Fiore Argento (sorella della più nota Asia), Helena Prestes, Corinne Clery, Nathaly Caldonazzo e Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone Antolini.