Isola dei Famosi, concorrenti scartati per il trash: ora parlano Serena Enardu e Onestini

Prime polemiche all'Isola dei Famosi 2023 , in partenza su Canale 5 il prossimo lunedì 17 aprile. Secondo alcune indiscrezioni, il cast del reality show sarebbe stato rimaneggiato all'ultimo per evitare il trash eccessivo che ha già travolto nei mesi scorsi il Grande Fratello Vip . Stando ai gossip alcuni concorrenti sarebbero stati tagliati fuori, all'ultimo, direttamente da Pier Silvio Berlusconi . A smentire tutto ci ha pensato Serena Enardu, l'ex protagonista di Uomini e Donne che era in lizza per sbarcare in Honduras con la gemella Elga.

Serena Enardu, Gianmarco Onestini e l'Isola dei Famosi

“Non c’è niente da dire, le voci iniziali su una partecipazione mia e di mia sorella Elga erano fake news, notizie diventate virali ma senza alcun fondamento. Non è vero, non dovevamo fare l’Isola. Non c’è proprio nulla da raccontare, questa è la verità”, ha fatto sapere Serena Enardu, che in passato ha preso parte al Gf Vip e a Temptation Island. Versione simile è stata fornita da Gianmarco Onestini, fratello minore del più noto Luca: “Non c’è stato alcun contatto per il reality, non mi vedrete in Honduras. Avevo letto il mio nome in giro, ma non c’era nulla di ufficiale”.