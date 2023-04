Ilary Blasi si confessa: "Ecco cosa succede se non mangio"

ROMA - Ilary Blasi è pronta a condurre la nuova attesa edizione de ' L'Isola dei Famosi' . La celebre showgirl e presentatrice non sta più nella pelle: "Amo il mio lavoro, mi mette allegria e mi dà energia e la mia isola felice", assicura la Blasi. Perché il pubblico continua a nutrire amore e passione per l''Isola'? "Credo che sia un'esperienza unica", sottolinea la showgirl. "Ti affascina e ti fa paura allo stesso tempo, penso che questo attiri l'attenzione". Sui consigli da dare ai naufraghi, Ilary non sembra avere alcun dubbio: "Un aiuto potrebbe essere pensare alle persone a loro più care vhe li sostengono in studio. Io dico ai naufraghi che l'Isola è un'occasione di riscatto e di rivincita che va sfruttata".

Ilary: "Se partecipassi all'Isola..."

La Blasi assicura di avere ancora dei dubbi sul look da sfoggiare durante le puntate: "Devo ancora capire cosa mettermi addosso - sottolinea la showgirl -. Ho varie idee ma sconclusionate. Vorrei avere un filo conduttore in tutte le puntate ma non so quale". Non ci sono dubbi invece su cosa le farebbe perdere la pazienza in caso di partecipazione al programma come naufraga: "Avrei paura degli attacchi di fame. Mi brucia lo stomaco se non mangio. Il resto posso sopportarlo".

Ilary e la novità Papi

La squadra dell'Isola, quella che vince, non si cambia: Alvin sarà sempre l'inviato. Vladimir Luxuria rivestirà il ruolo di l'opinionista, affiancata dalla new entry Enrico Papi: "Devo ancora prendere confidenza con Enrico", racconta Ilary. "Mi piace il suo cinismo e il modo in cui rompe gli schemi. Spero sia così anche in studio". Su chi Ilary Blasi ripone grandi aspettative? "Su nessuno, voglio che mi stupiscano".