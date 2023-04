Diretta Pechino Express: segui la sesta puntata LIVE

Cambia tutto nella sesta puntata di Pechino Express 2023: le coppie rimaste in gara verranno mischiate e questo porterà ciascun viaggiatore a perdere il punto di riferimento più importante di questo viaggio, il proprio compagno di avventura, e a dover dimostrare di poter dare il massimo. Il percorso della sesta tappa porterà i viaggiatori a continuare l’esplorazione del Borneo Malese: nastro di partenza al tempio di Tua Pek Kong a Sibu, poi di corsa al Kutien Memorial Park per la prima missione, quindi a Mukah dove tre coppie si sfideranno in un’estenuante prova vantaggio; dopo la ricerca di un alloggio per la notte, ripartiranno verso il meraviglioso Parco Nazionale di Niah, dove li attenderà una nuova missione; infine, traguardo di puntata nella città costiera di Miri dove, dopo fortunosi autostop e avventure mozzafiato, le coppie salteranno sul Tappeto Rosso prima di scoprire da Costantino ed Enzo la classifica finale e le coppie a rischio eliminazione.