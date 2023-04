Diretta Pechino Express: segui la quinta puntata LIVE

L'avventura di Pechino Express 2023 continua nel Borneo Malese . Dopo l'eliminazione degli Avvocati arriva una gradita ospite: l'ex vincitrice Victoria Cabello . Nella quinta puntata del programma Sky le coppie rimaste in gara devono affrontare un percorso di 494 km, dal villaggio di Kampung Giam , nella foresta malese, a Sibu , passando per Lubok Antu , dove tre coppie si sfideranno nella prima Prova Vantaggio della stagione, sfida che si sostituisce alla prova immunità e la cui vittoria garantisce alla coppia punti utili per la classifica finale.

22:28

Enzo Miccio e Victoria Cabello entrano in gara come Segui

Enzo Miccio e Victoria Cabello si uniscono per diventare un ostacolo per le coppie di Pechino Express 2023. La coppia, soprannominata dei Segui, hanno la missione di ostacolare i concorrenti con la loro bandiera dello stop: ogni volta che i Segugi incroceranno una coppia in auto, questa dovrà scendere è aspettare dieci minuti; se li incontrano a piedi I Segugi devono toccarli con la bandiera. Tutti quelli che arrivano al finale di Tappa dopo i Segugi rischiano l'eliminazione. Enzo e Victoria beccano subito gli Italo Americani, che sono così costretti a fermarsi per qualche minuto.

22:24

Discussione tra Federica Pellegrini e Joe Bastianich

I conduttori Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio fanno notare che Federica Pellegrini, durante la Prova Vantaggio ha spinto la barca degli Italo Americani. Joe Bastianich decide di chiudere un occhio ribadendo che alla fine l'obiettivo è vincere e ci sarà modo di rifarsi. La Divina ribadisce che le due barche si erano incastrate e senza una spinta la sfida non sarebbe andata avanti. Matteo Giunta assegna poi un malus a Bastianich e Belfiore. "Il triumvirato esiste, si sono alleate le coppie più forti", ribadisce la Pellegrini.

22:14

I Novelli Sposi vincono la Prova Vantaggio

Novelli Sposi, Italo Americani e Le Mediterrannee si mettono in gioco alla Prova Vantaggio, che consiste nel trasformarsi in Sandokan e Yanez per salvare la Perla di Labuan superando un percorso tra terra e mare alla conquista di alcuni oggetti prima di remare verso l’isola che vede la Perla in ostaggio. La Perla di Labuan è Victoria Cabello, la vincitrice dello scorso anno di Pechino Express: a salvare Federica Pellegrini e Matteo Giunta, che si aggiudicano così la sfida.

22:04

La frase di Federica Pellegrini non piace ad Achille Costacurta

Secondo le Attiviste nel cast c'è una sorta di triumvirato, tre coppie che si coprono le spalle a vicenda. Giorgia Soleri e Federica puntano apertamente il dito contro gli Italo Americani, Mamma e Figlio e Le Mediterranee. Queste ultime si giustificano ribadendo che è nata semplicemente un legame importante. Federica Pellegrini appoggia le Attiviste: "Lo sport mi ha insegnato che contano i fatti e non le chiacchiere". Affermazione che non è piaciuta ad Achille Costacurta: "Ho trovato questa frase di Federica presuntuosa". Durante la Prova Vantaggio, però, Martina Colombari fa il tifo per l'ex nuoatrice e Matteo Giunta.

21:50

Le tre coppie in lizza per la Prova Vantaggio

Oltre a Federica Pellegrini e marito, si classificano per la Prova Vantaggio - che sostituisce la Prova Immunità - gli Italo Americani e le Mediterranee.