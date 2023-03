Federica Pellegrini a Pechino Express: "Mi brucerà il c**o per una settimana!"

Divertente sketch durante la 4ª puntata di 'Pechino Express', l'ultima in India considerando che la prossima settimana il viaggio del gruppo continuerà nel Borneo Malese. Le coppie devono assaggiare un chutney piccante a colazione altirmenti sarà penitenza: chi non dovesse riuscire a mandare giù tutta la porzione, dovrà girare peperoncini per 15 minuti: una penalità che decidono di pagare le Attiviste e le Mediterranee. I Novelli Sposi riescono invece a portare a termine la prova anche se Federica Pellegrini sembra aver faticato e non poco: "La prova psicologica più dura, mi brucerà il c** per una settimana!", è il divertente commento dell'ex nuotatrice.