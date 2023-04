Raffaella Fico: "Io e Balotelli insieme, ci abbiamo riprovato"

Raffaella Fico è tornata a parlare di Mario Balotelli nell'ultima intervista rilasciata a Verissimo a Silvia Toffanin. "Oggi abbiamo un rapporto bellissimo, lui è come un fratello per me, ci diciamo tutto. Se lui litiga con la fidanzata mi chiama", ha spiegato la soubrette napoletana, facendo in seguito una clamorosa rivelazione: nel corso del tempo i due hanno provato a stare di nuovo insieme ma invano. Più volte, a quanto pare, hanno tentato di ricucire la loro tormentata love story ma senza avere esito positivo. "Abbiamo riprovato a stare insieme, l'ultima volta è successo qualche tempo fa ma abbiamo capito che non ci potrà essere un futuro insieme. Abbiamo realizzato che la cosa migliore è essere genitori di Pia. Chi ci ha provato di più? Entrambi ma non abbiamo rancori. Non lo vedo come mio compagno oggi o in futuro, ci sono troppe incompatibilità", ha spiegato Raffaella Fico, per poi aggiungere: "Quando vieni tanto delusa non c'è più amore. C'è affetto, c'è bene. Ma non vedo Mario come mio compagno".