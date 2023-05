Isola dei Famosi, l'agente di un naufrago attacca Alvin: "Sei lì solo perché..."

Andrea Di Carlo , noto manager dei Vip ed ex fidanzato di Arisa, si è scagliato contro Alvin. Nella scuderia dell'agente ci sono anche Nathaly Caldonazzo e Gian Maria Sainato , che fanno parte del cast de L'Isola dei Famosi 2023. Secondo Di Carlo che, tra le tante cose cura pure gli interessi in Italia di Wanda Nara, l'inviato di Ilary Blasi non sarebbe stato corretto nei confronti dei suoi due assistiti in Honduras.

Isola dei Famosi, Andrea Di Carlo contro Alvin

“Caro Alvin, invece di stare in competizione con la regina Ilary, perché non ti impegni di più a spiegare le prove? Hai spiegato a Nathaly che poteva andare in apnea? Te lo dico io. Non glielo hai spiegato perché stavi controllando il tuo profilo migliore”, ha scritto Di Carlo su Instagram per poi aggiungere: "Inoltre, tu che suggerisci in maniera sibillina: ‘Con Gian Maria ci hai passato meno tempo’. Si vede che questo lavoro lo fai per grazia divina. Ma non pensi che dovresti essere un po’ più neutro? Sei un caro ragazzo ma come te ce ne sono mille”.

La replica di Alvin ad Andrea Di Carlo

Per il momento Alvin ha preferito non replicare alle accuse di Andrea Di Carlo. Di recente il conduttore si è limitato a smentire, per l'ennesima volta, una presunta antipatia con Ilary Blasi. I due si conoscono da ben venti anni e sono in grande sintonia.