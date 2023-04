Ilary Blasi: "Io e Alvin abbiamo rischiato di litigare sul serio, ecco perché"

Da mesi non si fa che parlare di presunti litigi tra Ilary Blasi e Alvin . I due sono amici e colleghi da ben venti anni e sono pronti a lavorare di nuovo insieme all' Isola dei Famosi 2023. In un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, l'ex moglie di Francesco Totti ha specificato di andare molto d'accordo con Alberto Bonato - questo il vero nome dell'inviato del reality show di Canale 5 - ma che gli ultimi gossip hanno messo seriamente a repentaglio il loro legame.

Ilary Blasi e Alvin hanno litigato? Tutta la verità

"Giravano voci che avessimo litigato. Quindi Alvin un giorno mi chiama e mi informa che avrebbe messo una cosa sui social per scherzo. Io però mi annoiavo e ho pubblicato su Instagram una storia dove mostravo il suo numero di telefono. Lui ci è rimasto male e stavamo per litigare sul serio!", ha raccontato Ilary Blasi per poi aggiungere: "Lui tra i due è il più preciso e permaloso, si infastidisce della mia "noncuranza". Io adoro quando uno se la prende: è il momento in cui mi diverto di più. Però, chissà, magari quest'anno mi sorprende e non si arrabbia".