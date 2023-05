Quinta puntata Isola dei Famosi 2023: Corinne Clery sviene in diretta LIVE

In prima serata su Canale 5, quinto appuntamento con L’Isola dei Famosi , il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi . Questa sera Cristina Scuccia avrà la possibilità di mostrare tutto il suo coraggio e la sua forza affrontando una prova iconica: se riuscirà a superarla conquisterà un premio per i suoi compagni di avventura. Nel corso della puntata verrà chiuso il maxi-televoto a cinque tra Fiore Argento, Marco Mazzoli, Paolo Noise, Helena Prestes e Gian Maria Sainato . Chi dei naufraghi lascerà Playa Tosta per approdare sull’Isola di Sant’Elena? E proprio da Sant’Elena uno tra Christopher Leoni e Nathaly Caldonazzo rientrerà in gara. A deciderlo un televoto flash dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS. Infine, spazio alle nuove nomination coordinate da Alvin.

00:05

Cecchi Paone spiega perché ha lasciato L'Isola dei Famosi

Ilary Blasi accoglie in studio Simone Antolini e Alesandro Cecchi Paone. Il primo ha dovuto dire addio a L'Isola dei Famosi per alcuni problemi di salute. "Ho deciso di andare via anche io per amore. Non si abbandona chi si ama, mai", spiega Cecchi Paone.

23:57

Nathaly Caldonazzo torna a L'Isola dei Famosi

Dopo aver trascorso alcune settimane all'Isola di Sant'Elena, Nathaly Caldonazzo rientra in gioco a L'Isola dei Famosi. La soubrette vince al televoto flash contro Christopher Leoni. Quest'ultimo resta sull'ultima spiaggia con il neo eliminato Gian Maria Sainato.

23:52

L'appello di Enrico Papi al figlio di Corinne Clery

Corinne Clery confida a L'Isola dei Famosi di non avere più rapporti col figlio da ben sei anni, a causa di alcune incomprensioni. Enrico Papi rivolge un appello all'unico erede dell'attrice: "Ho perso mia madre da poco. Ti consiglio di metterti in contatto con tua madre e non perderti il rapporto… La mamma è l’unica persona che riesce a rendere la vita perfetta. Quando non l’avrai più ti mancherà”.

23:44

Corinne Clery torna a L'Isola dei Famosi, come sta ora

Dopo aver avuto un mancamento, Corinne Clery è riapparsa in Palapa. L'attrice, che è stata visitata da un medico, sta meglio ed è pronta ad andare avanti col gioco. Ilary Blasi si scusa con la naufraga per quanto accaduto.

23:33

Marco Mazzoli è il leader della settimana

Marco Mazzoli vince la prova leader a L'Isola dei Famosi 2023: dovrà nominare un suo compagno di tribù e uno dell’avversaria. Lo speaker radiofonico è riuscito a restare in equilibrio su una piattaforma con un papistello in testa senza appoggiarsi con le braccia: la vittoria è arrivata dopo 5 minuti e 20 secondi di resistenza.

23:10

Corinne Clery sviene in diretta a L'Isola dei Famosi: cosa è successo

La produzione vuole mettere i naufraghi a confronto con alcune fobie. Tanti hanno il terrore di serpenti, tarantole e granchi. Corinne Clery non ha mai nascosto di essere terrorizzata dai rettili e quando Alvin chiama l'attrice francese per una prova la naufraga non la prende bene. "Se vedo i serpenti muoio", ribadisce la 73enne. Poi inzia ad urlare e si sente male. Corinne sviene tra le braccia di Alvin; interviene un membro della produzione che porta alla concorrente dell'acqua. Enrico Papi chiede di fermare il gioco mentre Vladimir Luxuria puntualizza: "Non si scherza con le fobie". Successivamente la Clery viene controllata da un medico, che assicura che non è nulla di grave. Al posto di Corinne viene chiama Helena Prestes, che deve trovare una chiave in una teca piena di blatte e altri insetti.

23:04

Le discussioni tra Marco Mazzoli e Paolo Noise

Una clip riassume le discussioni che ci sono stati in settimana a L'Isola dei Famosi 2023 tra gli amici Marco Mazzoli e Paolo Noise. I diretti interessati provano subito a sdramatizzare: “Ci avete beccato in un punto glicemico un po’ alto!”.

22:49

Gli uomini vincono caffè e snack

Sfida tra il gruppo degli uomini e quello delle donne. Ad avere la meglio è il primo gruppo, che può così gustare del caffè insieme a degli snack.

22:39

La telefonata in diretta di Asia Argento

Il regista de L'Isola dei Famosi Roberto Cenci comunica a Ilary Blasi che c'è una telefonata in diretta di Asia Argento. L'attrice e regista invita la sorella a non mollare e a non rinunciare ai suoi sogni per un infortunio al piede. "La gente ti ama, ti ha votato, questo sogno l'hai scelto tu. Non puoi abbandonarlo", ribadisce Asia. "Non riesco a stare in piedi, a camminare", si giusifica Fiore Argento, che sembra propensa ad abbandonare il programma. "Tu devi rimanere, non puoi andare via per un problema al piede. È da vigliacchi", precisa Asia. Interviene Ilary: "Puoi stare anche seduta Fiore". "Ma anche solo per andare in bagno devo andare nella foresta, devo camminare tanto", spiega la naufraga. "Vai dietro la roccia", consiglia Asia. "Ma ci sono i cameramen, non posso", rimarca Fiore. "Dovresti proseguire per ringraziare il pubblico che ti ha votato", dice l'opinionista Enrico Papi.

22:30

I problemi di salute di Fiore Argento

Gli ultimi giorni sono stati piuttosto complicati per Fiore Argento, che si è fatta male a un piede. "Dopo che mi hanno tolto il tutore mi è stata fatta una fasciatura molto stretta e ci cammino tantissimo durante il giorno e mi fa malissimo. Poi mi è stato dato il permesso di entrare in acqua ma la fasciatura si ammorbidisce e mi fa più male", spiega la sorella di Asia Argento. "Ho sofferto le pene dell'inferno, devo entrare poco in acqua, non posso camminare tanto", aggiunge.

22:26

Gian Maria Sainato eliminato da L'Isola dei Famosi

Gian Maria Sainato è l'eliminato di questa settimana de L'Isola dei Famosi: ha ottenuto solo l'8% delle preferenze. Il modello e influencer è stato battuto al televoto da Marco Mazzoli (34%), Paolo Noise (32%), Helena Prestes (17%), Fiore Argento (9%). Sainato deve traslocare sull'isola di Sant'Elena: prima, però, dà il bacio di Giuda a Marco.

22:15

Scambio di frecciatine tra Ilary Blasi e Alvin

Ilary Blasi punzecchia Alvin dando all'inviato de L'Isola dei Famosi del permaloso. "Occhio che vengo lì...", replica il conduttore, amico da ben venti anni dell'ex moglie di Francesco Totti.