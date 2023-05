Mare Fuori 4, riprese iniziate: quando esce e anticipazioni

Quando esce Mare Fuori 4

Antonio Di Matteo, che presta il volto a Lino, ha rivelato che le riprese sono iniziate con ritardo poiché è stato necessario ricostruire alcune parti della struttura dopo che la produzione aveva richiesto ulteriori spazi per girare nuove scene. Considerata pure la fase di montaggio, molto probabilmente Mare Fuori 4 non andrà in onda prima di gennaio 2024. Al momento, però, una data ufficiale d'uscita non è stata ancora annunciata.

Mare Fuori 4, anticipazioni

Come svelano le prime anticipazioni di Mare Fuori 4, la love story tra Rosa e Carmine e la vendetta di Edoardo saranno al centro delle nuove puntate. Rivedremo Ciro Ricci anche se non è ancora chiaro se la presenza dell'attore Giacomo Giorgio sarà sotto forma di flashback oppure in persona. Quest'ultima è un'ipotesi plausibile visto che nella fiction, dopo la sua apparente morte, non si è visto alcun funerale (al contrario di quello dell'amico Gaetano).

Filippo O Chiattillo assente in Mare Fuori 4

Nicolas Maupas non figura più nel cast della quarta stagione di Mare Fuori. Il personaggio di Filippo O Chiattillo rimarrà presente solo in forma epistolare dopo il suo trasferimento all'Istituto Penale per minorenni Cesare Beccaria di Milano. Fuori definitivamente Valentina Romani, che ha deciso di lasciare per sempre il ruolo di Naditza. Nessun ritorno di Carolina Crescentini, alias Paola. Ma, va ribadito, che Mare Fuori è stato confermato per altre tre stagioni: ergo tutto è possibile in futuro.

Gli attori che restano in Mare Fuori 4

Non mancheranno in Mare Fuori 4 Gianni Cardiotrap e Pino. In alcuni flashback rivedremo Gaetano 'O Pirucchio, ucciso da Mimmo. Presenti inoltre: Micciarella, Cucciolo, Dobermann, Milos, Beppe, Beppe, il Comandante Massimo, Silvia (che si troverà alle prese con una nuova trappola) e Lino. Tra i nuovi ingressi Valeria Andreanò, che indosserà i panni della sorella minore di Sofia, la nuova direttrice del carcere napoletano.