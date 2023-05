Mare Fuori 4, anticipazioni: chi resta, chi lascia, nuovi attori e il ritorno di Ciro

In Mare Fuori 4 torna Ciro Ricci

La rivista anticipa il tanto chiacchierato ritorno di Ciro Ricci, anche se precisa che non è ancora chiaro se la presenza dell'attore Giacomo Giorgio sarà sotto forma di flashback oppure in persona. Ipotesi plausibile quest'ultima, visto che nella serie, dopo la sua apparente morte, non si è visto alcun funerale (al contrario di quello dell'amico Gaetano). Non è escluso dunque che sia stato proprio Ciro a premere il grilletto...La love story tra Rosa e Carmine e la vendetta di Edoardo saranno al centro delle nuove puntate di Mare Fuori 4.

Filippo O Chiattillo assente in Mare Fuori 4

Come già noto da tempo Nicolas Maupas non sarà presente nella quarta stagione di Mare Fuori. Il personaggio di Filippo O Chiattillo rimarrà presente solo in forma epistolare dopo il suo trasferimento all'Istituto Penale per minorenni Cesare Beccaria di Milano. Fuori dalla serie in modo definitivo Valentina Romani (fidanzata nella vita e in tv con Maupas, spiffera Chi), che ha deciso di lasciare per sempre il ruolo di Naditza. Nessun ritorno di Carolina Crescentini, alias Paola. Ma, va ribadito, che la fiction è stata confermata per altre tre stagioni quindi tutto è possibile in futuro.

Gli attori che restano in Mare Fuori 4

Contrariamente a quanto trapelato nelle scorse settimane, non mancheranno in Mare Fuori 4 Gianni Cardiotrap e Pino. In alcuni flashback rivedremo Gaetano 'O Pirucchio, ucciso da Mimmo. Presenti inoltre: Micciarella, Cucciolo, Dobermann, Milos, Beppe, Beppe, il Comandante Massimo, Silvia (che si troverà alle prese con una nuova trappola) e Lino. Tra i nuovi ingressi Valeria Andreanò, che indosserà i panni della sorella minore di Sofia, la nuova direttrice del carcere napoletano.