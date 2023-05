Mare Fuori, scintille tra due protagonisti per una canzone: cosa succede

Mare Fuori, scintille tra Matteo e Clara

Ospite di Fedez al podcast Muschio Selvaggio, Matteo Paolillo del successo di Mare Fuori e della popolarità ricevuta. Non solo, perché l'attore ha anche una carriera nel mondo della musica. È stato infatti lui a scrivere '"O' mar for", sigla della serie. Il conduttore Fedez ha poi fatto domande anche su un'altra canzone della serie, ovvero “Origami all’alba", cantata sia da lui che da Clara Soccini, con quest'ultima che ha ricevuto decisamente più consensi per la sua versione della canzone. “Non ti rode che non canti la tua canzone?”, chiede Fedez. “La canta la ragazza!”, risponde Matteo Paolillo senza citare il nome di Clara.