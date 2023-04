Mare Fuori, Caiazzo e Elena D'Amario insieme: la dedica d'amore non lascia più dubbi

È amore tra Massimiliano Caiazzo ed Elena D'Amario . Da tempo si parla di una relazione, mai confermata ma neppure smentita, tra l'attore di Mare Fuori e la ballerina di Amici. Ora spunta su Instagram una dolce dedica che lascia spazio a pochi dubbi. Di recente il napoletano ha vinto ben due Ciak d'oro per la sua interpretazione di Carmine Di Salvo nella serie tv Rai. Traguardo che ha voluto festeggiare sui social network: "Ciak d’oro miglior attore e migliore serie! Il mio più grande grazie va a voi che avete votato e ai miei compagni di viaggio. Non avete smesso mai di dare amore a questo progetto e a questi personaggi". Post al quale ha prontamente replicato la D'Amario...

Mare Fuori, Massimiliano Caiazzo ed Elena D'Amario fidanzati

"Tutti vediamo e sentiamo la tua luce", ha commentato Elena D'Amario. Messaggio che è piaciuto parecchio a Caiazzo, che ha così risposto: "La tua con me". Insomma, una conferma implicita di questo rapporto d'amore che va avanti ormai da quasi un anno. I primi gossip sulla liaison tra l'attore e la ballerina sono infatti emersi durante l'estate 2022. Di recente una persona molto vicina alla coppia ha fatto sapere: "Sono un'amica del cugino di Caiazzo. Lui ed Elena sono fidanzatissimi".

Mare Fuori, nessuna storia tra gli attori di Carmine e Rosa

Complice il successo della terza stagione di Mare Fuori qualcuno ha insinuato una presunta liaison tra Massimiliano e Maria Esposito, che presta il volto a Rosa Ricci in Mare Fuori. Ma nient'altro che una fake news, visto che lui è legatissimo alla D'Amario mentre lei è fidanzata con Antonio Orefice (Totò in Mare Fuori). Prima di conoscere Caiazzo Elena ha amato in passato il cantante Enrico Nigiotti, il ballerino Alessio La Padula e l'attore Michele Morrone.