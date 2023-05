Mare Fuori 4: le grida dei fan bloccano le riprese, cosa è successo

Sono ufficialmente iniziate a Napoli le riprese della quarta stagione di Mare Fuori , la fortunata serie tv targata Rai. Si andrà avanti fino al prossimo settembre, sempre con Ivan Silvestrini come regista. Sui social sono spuntate le prime immagini del set, con Maria Esposito , l'interprete di Rosa Ricci, che ha postato un'immagine in cui legge il copione, mentre Lucrezia Guidone (Sofia) e Ludovica Coscione (Teresa) hanno invece condiviso alcune foto nei camerini.

Mare Fuori 4, riprese iniziate: quando esce e anticipazioni

Mare Fuori, le grida dei fan bloccano le riprese

Sembra però che le riprese siano iniziate già con alcuni problemi. Come rivelato proprio dal regista Ivan Silvestrini, la registrazione di una delle scene è stata bloccata dalle urla dei fan. Il regista ha speigato che mentre stavano girando una scena delicata con Domenico Cuomo, che interpreta Cardiotrap, i fan della serie sono andati in visibilio, rovinando la scena e costringendo la produzione a fermarsi. "Credo e spero sia l'effetto dei primi giorni", ha aggiunto il regista.

Quando esce Mare Fuori 4

Considerata pure la fase di montaggio, molto probabilmente Mare Fuori 4 non andrà in onda prima di gennaio 2024. Al momento, però, una data ufficiale d'uscita non è stata ancora annunciata.