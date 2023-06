Isola dei Famosi 2023: le date della semifinale e finale

L'Isola dei Famosi 2023 torna in tv dopo la breve sospensione dovuta alla morte di Silvio Berlusconi. La semifinale del reality show non è andata in onda lo scorso lunedì 12 giugno per lasciare spazio al ricordo dell'imprenditore ed ex premier. Come svela Tv Sorrisi e Canzoni la serata sarà recuperata venerdì 16 giugno. Ilary Blasi è pronta a tornare al timone del programma con l'aiuto dell'inviato Alvin e degli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi.