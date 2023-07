Temptation Island 2023 ultima puntata: segui la diretta LIVE

22:07

Temptation Island, Vittoria ed Edoardo si baciano

Ancora un video per Daniele. Nella casetta dei single si sentono Vittoria ed Edoardo tra sospiri e gemiti. "Me ne voglio andare, questo video mi ha messo ko", reagisce rabbiosamente Daniele.

21:54

Temptation Island, Vittoria troppo vicina ad Edoardo

Daniele vede un filmato di alcuni momenti molto intimi tra Vittoria e il tentatore Edoardo. "Quando vieni a Roma mi dici quando ti svegli e ti chiamo", "Come faccio senza di te?", sono solo alcune delle frasi pronunciate dalla ragazza. Tra i due abbracci e carezze. Daniele non la prende bene e mentre distrugge alcune cose afferma: "È lei che va appresso a lui, le rompe il ca***. Ma perché non chiama il falò se l'ha già capito? È proprio una deficiente". Daniele è costretto poi a vedere un altro video in cui Vittoria ed Edoardo si abbracciano a lungo nell'oscurità e sembrano lasciarsi andare ad un bacio non ripreso dalle telecamere. "Non è successo niente", chiarisce Vittoria una volta fuori dalla casetta dei single ma Daniele è furioso.

21:43

La storia di Daniele e Vittoria di Temptation Island

Filippo Bisciglia ricorda la storia di Daniele e Vittoria: a scrivere alla redazione di Temptation Island, capitanata da Raffaella Mennoia, è stato il ragazzo dopo aver ricevuto un ultimatum dalla sua fidanzata. Vittoria vuole un figlio ma lui non è dello stesso parere. Sull'isola delle tentazioni Daniele ha flirtato a lungo con la tentatrice Benedetta. Per ripicca Vittoria si è avvicinata al single Edoardo.

21:37

È iniziata l'ultima puntata di Temptation Island 2023

Temptation Island inizia con il riepilogo di Filippo Bisciglia: due le coppie rimaste in ballo, quelle formate da Daniele e Vittoria e Ale e Federico. Il conduttore anticipa poi che intervisterà tutti i protagonisti di questa edizione ad un mese esatto dal falò di confronto (la puntata è stata registrata a giugno).

SANTA MARGHERITA DI PULA (SARDEGNA)