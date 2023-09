Ilary Blasi a Venezia: cosa è andata a fare alla mostra del Cinema

VENEZIA - In una Venezia affollata di vip per il tradizionale appuntamento con la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica c'è anche Ilary Blasi , che ha testimoniato la propria presenza in Laguna con un suggestivo video postato sui propri profili social.

Premio a Venezia per Ilary Blasi

La showgirl, ex moglie di Francesco Totti con cui è in corso una battaglia legale per definire i termini del divorzio, è infatti una delle personalità che nella serata di oggi (3 settembre) riceveranno il Filming Italy Best Movie Award, riconoscimento assegnato ai film, alle serie tv italiane e ai migliori talent. La cerimonia andrà in scena all'hotel Excelsior e Ilary è pronta a sfilare sul 'red carpet'.