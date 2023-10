Bruce Willis, la malattia peggiora: l'attore non parla quasi più

Peggiorano le condizioni di salute di Bruce Willis . L'attore è affetto da demenza frontotemporale . A svelare nuovi dettagli sulla situazione è stato l'amico Glenn Gordon Caron , regista e sceneggiatore di "Moonlighting", la serie tv grazie alla quale Willis divenne famoso. "Bruce non è quasi più in grado di parlare e ha perso la gioia di vivere ", ha detto al New York Post. "Quando sei con lui sai che è Bruce e sei grato che sia lì, ma la gioia di vivere se n'è andata. Non c'è nessuno che avesse più gioia di vivere di lui. Amava la vita e cercava di viverla al massimo e adorava svegliarsi al mattino. Quindi l'idea che ora lui veda la vita come attraverso una zanzariera, ha molto poco senso...", ha aggiunto.

Bruce Willis sta male e non legge più

Gordon Caron ha inoltre fatto sapere: "Bruce ha dovuto rinunciare alla lettura. Era un lettore vorace – non voleva che nessuno lo sapesse – e ora non legge più. Tutte quelle abilità linguistiche non sono più a sua disposizione, eppure è ancora Bruce. Fa fatica ormai a esprimersi e vederlo in quelle condizioni è uno strazio per chi gli vuole bene. Ho la sensazione che dopo uno o tre minuti lui non sappia più chi sono".

Che cos'è la demenza frontotemporale, la malattia di cui soffre Bruce Willis

Con il termine demenza frontotemporale si intende un gruppo di disturbi cerebrali che colpiscono principalmente il lobo frontale e temporale del cervello. Aree associate alla personalità, al comportamento e al linguaggio. Ad oggi non ci sono cure per questa patologia: sono disponibili solo trattamenti che aiutano a controllare i disturbi.