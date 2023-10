Ballando con le Stelle, Wanda Nara non si ferma: “Ci alleniamo di nuovo”

ROMA - Wanda Nara ha chiuso la prima puntata di Ballando con le Stelle al secondo posto in coppia col ballerino Pasquale La Rocca. La showgirl argentina sta bene e si sta divertendo nel programma di Rai 1, anche per dimenticare gli ultimi terribili mesi coincisi con la scoperta della malattia. Sabato sera è stata ottima la sua performance - con dei passaggi anche a testa in giù - che tra l’altro Mauro Icardi ha seguito e commentato in diretta sui social.