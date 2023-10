Belve: orario e dove vedere il programma della Fagnani in tv

L' ultima puntata di Belve si preannuncia essere scoppiettante. Il programma condotto da Francesca Fagnani, e in onda in prima serata su Rai 2 chiuderà la prima parte di stagione e lo farà all'insegna delle donne. Le ospiti saranno infatti di spessore: si parte da Alba Parietti passando per l'attrice Isabella Ferrari per poi chiudere con Melissa Satta la cui intervista promette scintille.

Belve, dove vederlo in tv e streaming

Il programma è in programma in prima serata su Rai 2 e prenderà il via alle 21.20. Le interviste della Fagnani saranno visibili in diretta sulla Rai e anche in streaming su RaiPlay.