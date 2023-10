Melissa Satta e la storia con Berrettini, le cose si fanno serie: la scelta a Belve

"Non riusciamo mai a essere visti come persone normali. Ma lo siamo, con momenti belli ma anche difficili. Io sono una donna esposta e ogni tanto serve trovare un capro espiatorio". Melissa Satta ha rilasciato una lunga intervista a Francesca Fagnani a Belve, parlando anche del fidanzato Matteo Berrettini e della loro relazione. "Se sono innamorata? Sono molto felice, è un bellissimo momento della mia vita e sono grata di tutto, per il lavoro, per la mia vita personale e per il mio fidanzato". Ma non è tutto.