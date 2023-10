Barbara D'Urso dice no alla pensione e prepara il ritorno in tv

Nonostante la brusca rottura con Mediaset, Barbara D'Urso non ha alcuna intenzione di lasciare il mondo dello spettacolo. Dopo un breve soggiorno a Londra, per migliorare l'inglese, la conduttrice napoletana è tornata a lavorare. Presto sarà a teatro, protagonista della commedia 'Taxi a due piazze'. Prossimamente, però, tornerà anche in televisione, dove è stata una delle regine incontrastate degli ultimi anni.

Barbara D'Urso non vuole andare in pensione

"Lavoro in silenzio su tante cose. Il futuro? Bellissimo. Non è certo tempo per pensionarmi. Sono coinvolta in mille cose. - ha dichiarato Barbara D'Urso a La Stampa - Ho un podcast, ‘Amiche mie’. Sono stata la prima ad aprire uno spazio ‘Metadurso’ sul Metaverso. Con una mia amica ho una società che organizza eventi, la B&Fable, il teatro. E poi tornerò...Tv? È probabile".

Quando torna in tv Barbara D'Urso

Per rivedere Barbara D'Urso sul piccolo schermo toccherà attendere il 2024: fino a dicembre, infatti, la 66enne ha una contratto in esclusiva con Mediaset. Tra i nuovi impegni l'intervista a Belve, come annunciato da Francesca Fagnani. Non è escluso, inoltre, un passaggio in Rai o su una piattaforma streaming.