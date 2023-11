Non solo Sinner, week end da record anche per Paola Cortellesi: il motivo

E' il film italiano più visto del fine settimana. Del mese. Dell'anno. Ma è anche il film italiano più visto dal Covid e il secondo più visto degli ultimi sei anni. Continua inarrestabile il successo di "C'è ancora domani", l'esordio alla regia di Paola Cortellesi. L'attrice romana firma il film come, appunto, regista, sceneggiatrice ed interprete protagonista e i numeri confermano un successo clamoroso. Se Sinner incolla allo schermo oltre sei milioni di italiani per la partita di tennis più vista in Italia, Cortellesi fa praticamente lo stesso al cinema. "C'è ancora domani" al quarto weekend in sala sfiora i 19 milioni di euro, con 4.078.584 € incassati dal 16 al 19 novembre. Dopo “Barbie” e “Oppenheimer”, a breve diventerà il terzo incasso del 2023, primo italiano postpandemico e secondo degli ultimi 6 anni.