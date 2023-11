Morgan , dopo l’allentamento da X Factor con tanto di polemiche , potrebbe tornare per la finale del talent musicale targato Sky. L’ha fatto intendere Fiorello .

X Factor, Fiorello e il ritorno di Morgan

"Secondo alcune voci, non so se solo di corridoio, salotto o disimpegno, pare che Morgan possa tornare nell’ultima puntata. La mia fonte? Voci di piattaforme. Sarebbe clamoroso, ma io non ho detto niente”, le parole di Fiorello sul possibile rientro di Morgan a X Factor.