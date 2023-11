Morgan dopo il licenziamento: "X Factor tutto organizzato. Minacce da Fedez"

Morgan contro X Factor dopo l'improvviso licenziamento . Raggiunto da Striscia la notizia che ha consegato al cantautore il Tapiro d'oro , il cantante ha lanciato gravi accuse: " X Factor è tutto organizzato , non potevo nemmeno scegliere le canzoni da assegnare ai ragazzi e il motivo del mio allontanamento è che io li ho smascherati. C’è una cricca italiana, formata tra gli altri da Fedez, Dargen e Francesca Michielin, che decide tutto e che ha interessi economici connessi. Forse non pensavano che sarei arrivato al punto di rivelare la loro tresca".

Morgan contro X Factor dopo il licenziamento

"Non hanno cultura musicale e quando la vedono ne hanno paura. Ma è di loro che dovremmo aver paura. In un mondo che dovrebbe insegnare l’inclusione, loro mi licenziano", ha assicurato Morgan per poi spiegare: "La battuta a Michielin su Ivan Graziani? Come fa una cantante a non sapere che è morto da anni?“. Quando l’inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli ha chiesto del “vaffa” ad Ambra, Morgan ha risposto: "C’è stata una discussione, l’ho mandata a quel paese perché lei pensava che la stessi trattando male in quanto donna. Ma figuriamoci".

X Factor: Morgan attacca Fedez

Morgan è arrabbiato soprattutto con Fedez: "Mi ha detto cose gravi, bestemmiava, è stato violento e l’ha fatto davanti a mia figlia di tre anni. Una roba agghiacciante. “O lui o io, deve andarsene fuori dai co***oni” e anche minacce tipo "Ti tolgo i pochi spiccioli che hai, demente". Sky dovrebbe fornire i video, dato che c’erano le telecamere accese". Raggiunto dalla troupe del tg satirico insieme alla figlia più piccola Maria Eco Morgan ha tirato una frecciatina ai Ferragnez: "Non inquadratela, io non prendo soldi per inquadrare i figli".

Il comunicato di X Factor su Morgan

In una nota la produzione del talent show ha fatto sapere: "Sky Italia e Fremantle Italia hanno deciso, di comune accordo, di interrompere il rapporto di collaborazione con Morgan e la sua presenza a X Factor come giudice. Una valutazione fatta a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti, e delle numerose dichiarazioni susseguitesi anche in questi giorni. È imprescindibile che i concorrenti e il loro percorso restino al centro del programma".

Perché Morgan è stato cacciato da X Factor

Le battute infelici di Morgan nei confronti di Fedez e Francesca Michielin e gli scontri con gli altri due giurati, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico hanno portato al licenziamento di Marco Castoldi. L'artista ha poi criticato lo show per l'eccessiva pubblicità e per il ruolo del presentatore, ovvero Francesca Michielin. A pesare sulla situazione, inoltre, la battuta di Morgan su Fedez, che ha fatto scalpore sul web. "Vuoi farmi da psicologo? Ah no, sei troppo depresso". Il rapper ha incassato la stoccata con classe: "Ringrazio Morgan per aver fatto notare con tatto che soffro di depressione".

X Factor: chi è il sostituto di Morgan

Morgan non verrà sostituito ad X Factor 2023: resteranno dunque tre giudici. Sono in corso valutazioni con la produzione e la direzione artistica per decidere la sorte degli Astromare, il duo appartenente alla squadra di Morgan.