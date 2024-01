ROMA - "Sulla Gazzetta Ufficiale la notizia che nel 2024 verrà coniata una moneta in argento rodiato “nuova di Zecca” in omaggio a Albachiara". Così sul proprio profilo Instagram, Vasco Rossi annuncia l'arrivo della moneta da 5 euro che inneggia allo storico brano datato 1979 ed estratto dall'album 'Non siamo mica gli americani!'.