Totti a Sanremo: Amadeus e Fiorello insistono, lui riflette. Ecco tutta la verità

E' stato tanto esposto negli ultimi mesi. Sarà di nuovo esposto dal 30 gennaio quando la sua ex moglie, Ilary Blasi, dopo la docufiction su Netflix, "Unica", pubblicherà anche il suo libro: "Che stupida". Per questo Francesco Totti sta riflettendo in queste ore se accettare o meno l'invito di Amadeus e Fiorello per il Festival di Sanremo. Totti ha ottimi rapporti con entrambi, il retroscena svelato da Tvblog è vero: il conduttore e direttore artistico lo vorrebbe sul palco e il no, per ora, di Francesco non è legato ai soldi o alla serata in cui sarebbe sul palco (giovedì o sabato). Totti, semplicemente, sta cercando di capire se valga o meno la pena esporsi di nuovo nel programma più visto d'Italia. Soprattutto adesso dove i riflettori sono su Ilary, con serie e libro, e meno su di lui, impegnato nel lavoro di leggenda e ambasciatore del calcio in giro per il mondo.