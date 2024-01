Nuove anticipazioni sul libro di Ilary Blasi: "Dentro c'è uno scoop clamoroso"

Ilary Blasi ha sganciato una nuova bomba sulla fine del suo matrimonio con Francesco Totti: parola di Francesca Barra. Quest'ultima sarà la moderatrice della presentazione del libro di Ilary, 'Che stupida', in uscita il prossimo 30 gennaio. La giornalista ha annunciato a La vita in diretta che il libro non ripete quello che la Blasi ha già detto su Netflix e a Verissimo, ma che contiene una rivelazione del tutto inedita. "Posso dirvi che c’è una bomba dentro. Sì, una bomba. Se il libro è stato scritto da un ghostwriter e non da lei? Allora, io posso dire che l’ho letto tutto e ho rintracciato la sua stessa identica modalità di comunicare. Poi non sono il suo ufficio stampa e la devo solo presentare da giornalista imparziale. Però ammetto che nel leggerlo ho ritrovato la sua stessa modalità di comunicare e parlare", ha spiegato la Barra ad Alberto Matano per poi rilasciare altre dichiarazioni su Totti e Ilary.