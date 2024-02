San Marino a Eurovision, niente Loredana Bertè: chi le ha strappato la vittoria

ROMA - Delusione cocente per Loredana Bertè: la cantautrice ha solo sfiorato l'approdo all'Eurovision Song Contest. Questa notte infatti, la band spagnola dei Megara con il brano '11:11' ha vinto il concorso 'Una Voce per San Marino', che consente al vincitore di rappresentare la piccola repubblica al prestigioso evento in programma a Malmo, in Svezia, dal 7 all'11 maggio 2024. Loredana si è classificata al secondo posto, hanno sottolineato i conduttori sul palco, per "un soffio". Chiude il podio La Rua, classificatosi terzo. Ai Jalisse è andato premio per il 'miglior look'.