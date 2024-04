Loredana Berté senza sesso: "Basta, sono casta da 10 anni"

È tutto pronto per la prima puntata della nuova stagione di Belve , il programma di Francesca Fagnani che ritornerà in tv martedì 2 aprile, alle 21.20, su Rai2. Ospite della prima puntata Loredana Bertè , che si è raccontata parlando della sua vita, dalla carriera agli amori, senza filtri.

Loredana Berté: "Sono casta da 10 anni"

In attesa dell'intervista completa in onda, sono stati pubblicati sui social alcuni spezzoni. In uno di questi la cantante, 73 anni, parla della sua vita sentimentale: "Mi sono data parecchio, adesso mi riposo. Sono casta da oltre dieci anni. Sono sempre stata etero, purtroppo, ma sono arrivata a un’età in cui non me ne frega più niente di niente. Sono bella casta da qualche anno". Poi sulla carriera: "Fischi? Mi hanno tirato anche dei pomodori. Io ho risposto vaf****ulo".