Fedez a Belve, la gag social prima dell'intervista con Francesca Fagnani

Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione di Belve, programma in onda su Rai 2 e condotto da Francesca Fagnani, e Fedez è sicuramente l'opsite più atteso. Martedì 2 aprile sarà proprio il rapper il protagonista della serata anche se è stata proprio la giornalista a sottolineare che l'intervista non avrà come focus la fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni.