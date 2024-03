Fedez a Belve, Francesca Fagnani: "Nessuna diffida da Chiara Ferragni"

Fedez pronto a raccontarsi a Belve: il cantante è uno degli ospiti attesi della nuova stagione del programma di Francesca Fagnani, che partirà il prossimo martedì 2 aprile. "Doveva essere mio ospite già la scorsa edizione, poi dopo i problemi sanremesi è stato bloccato e io dissi pubblicamente che non ero d’accordo con la Rai. Ora ci siamo", ha fatto sapere la giornalista in un'intervista al Corriere della Sera. La Fagnani ha poi aggiunto di non aver ricevuto alcuna diffida da parte di Chiara Ferragni come si è vociferato nei giorni scorsi.