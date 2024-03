Chiara Ferragni e Fedez, volano diffide: è iniziata la guerra

È ufficialmente iniziata la guerra tra Chiara Ferragni e Fedez , ormai a tutti gli effetti separati. Secondo quanto riporta La Stampa, i due ex coniugi si sarebbero diffidati a vicenda. "Esisterebbe una diffida avanzata da Chiara in vista dell’intervista di Fedez a Belve". Pare che l’intenzione del cantante fosse quella di raccontare "tutta la verità sul Pandoro e sulla situazione di coppia, rispondendo in maniera sincera senza fare scena muta" tenendo però conto che "non sarebbe andato lì per fare una puntata contro di lei. Non uno show alla Ilary e Totti, insomma. Tutto nella tutela dei figli". Chiara, però, attraverso i suoi legali avrebbe chiesto formalmente all’ex marito di evitare di parlare di lei.

Chiara Ferragni e Fedez si sarebbero diffidati a vicenda

Dopo la presunta diffida di Chiara Ferragni, anche Fedez avrebbe diffidato a sua volta la moglie. "Lo riferisce una fonte molto vicina alla coppia. Fedez avrebbe diffidato Ferragni chiedendo di non mostrare più i volti dei figli né sui social né con qualsiasi altro mezzo di comunicazione pubblica. Per tutelarli. Perché in questa fase così delicata – che a questo punto sembra essere molto più critica di quanto Ferragni abbia dato a vedere da Fazio – i figli Leone e Vittoria possono essere strumentalizzati. Con strategie che possono premiare una parte a discapito dell’altra. Usati per fare engagement. E siccome la situazione non è tranquilla, la fonte spiega che Fedez non ci sta e starebbe cercando, come può, di proteggerli. Nonostante lei sarebbe fortemente contraria".