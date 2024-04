Biagio Antonacci, frecciata a sorpresa a Fedez? "Io non sarei mai..."

ROMA - Frecciata di Biagio Antonacci a Fedez . Il cantautore milanese ha rilasciato una lunga intervista a 'Repubblica' nella quale racconta i 5 anni trascorsi lontano dal palco e quanto possano influire a livello personale le luci della ribalta. Durante la chiacchierata, Antonacci ha anche raccontato di Rozzano , periferia milanese in cui è cresciuto. Il quartiere è il ' trait d'union ' tra Antonacci e lo stesso Fedez : "A certi posti resti legato perché c'è una parte di te che non è mai partita. È rimasta lì ad innamorarsi delle fragranze delle anime che incontravi nei cortili. La periferia è un diffusore di sogni. Oggi sono cambiato - sottolinea Biagio Antonacci - sto bene anche fuori da lì. Ma questo ca**o di periferia qualcosa mi ha insegnato. Mi sono vergognato di parlarne, l'unico che ho sentito parlare di quel posto è Jonathan Bazzi, l'autore di Febbre. Quando ho letto il suo libro ho pensato “questo è quello che avrei dovuto dire io".

Biagio Antonacci, frecciata a Fedez? "Io non lo avrei mai fatto"

"Rispetto agli artisti giovani -prosegue Antonacci - io non sarei mai entrato a Rozzano con la Porsche o col Rolex, i miei si sarebbero arrabbiati se mi avessero visto girare così. Oggi non hanno senso di colpa. Ma i più giovani fanno bene a mostrare il loro successo". Il 60enne cantautore milanese non cita mai il rapper, fresco di rottura con Chiara Ferragni, ma le dichiarazioni infiammano i social: glu utenti hanno infatti intravisto un critica diretta verso Federico e la sua ostentazione online del lusso in cui vive.