Amadeus lascia la Rai? Fiorello: "Non è facile comunicare quello che devono comunicare"

Amadeus starebbe per lasciare la Rai: l'indiscrezione circola da settimane e ora arrivano le parole di Fiorello che sembrano non lasciare più dubbi. "Non posso dire niente perché ci sarà un comunicato Rai - ha dichiarato lo showman siciliano a Viva Rai2! - Lo stanno preparando perché non è facile comunicare quello che devono comunicare". Il conduttore di Sanremo avrebbe accettato, stando ad alcuni gossip, la proposta di Discovery, seguendo così le orme di Fabio Fazio .

Perché Amadeus lascia la Rai

Nei giorni scorsi TvBlog ha spifferato che c'è stato "un incontro rigorosamente informale, fra il conduttore e i vertici della Rai in cui Amadeus avrebbe comunicato la sua intenzione di lasciare la tv pubblica. Non sarebbe stato comunicato niente in maniera ufficiale e definitiva (cosa questa che potrebbe spettare a Discovery) ma il conduttore avrebbe espresso le sue intenzioni circa il suo desiderio di intraprendere un nuovo percorso professionale, a Milano, esattamente come Fazio".

Il futuro di Amadeus in tv

Il contratto di Amadeus con la Rai è in scadenza ad agosto e l'ex direttore artistico di Sanremo potrebbe "occuparsi dell’intrattenimento del Nove (e dei canali Discovery), un po’ quello che gli offriva la Rai, ma in una dimensione più snella e meno burocratica di quella della televisione pubblica. In questo, cioè nella confezione del programma o dei programmi che Amadeus realizzerà per Discovery, si dice che ci sarà lo zampino della società Endemol, con cui già collabora sia per Affari tuoi che per Soliti ignoti".