Fiorello a Discovery? Lui ironizza: "A me nessuno ha offerto nulla"

Tiene banco in queste ore il futuro di Amadeus . A lanciare per primo l'indiscrezione che vede il conduttore lontano dalla Rai , e vicinissimo a Discovery , è stato Fiorello che, nel corso della puntata odierna di Viva Rai2! ha "confermato" nuovamente l'indiscrezione. Lo showman siciliano ha prima letto un comunicato stampa palesemente ironico e poi ha annunciato: "Amadeus lascia la Rai e va al Nove".

Fiorello: "Discovery? La mia risposta è..."

Lo stesso conduttore ha poi commentato anche la possobilità che anche lui passi a Discovery: "A me nessuno ha offerto nulla, nessuno mi ha chiamato. La mia risposta è: divano. Ho il contratto blindato col mio divano. Addirittura mia madre mi ha chiesto 'dove minchia è questo Nove?'". La chiosa non poteva poi che essere sul prossimo Festival di Sanremo: "Le autostrade sono spianate. Carlo è stato contattato per #Sanremo2025, ci sta pensando. Da oggi sicuramente sarà sì. Posso dire la mia? Dopo Amadeus bisogna andare sul sicuro e Carlo Conti è il sicuro".