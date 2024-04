Simona Ventura a Belve: "Droghe? Vi racconto la verità". E su Galliani...

Simona Ventura è una delle ospiti più attese della puntata di stasera di Belve di Francesca Fagnani. La conduttirce ha registrato l'intervista prima del problema al volto. La Ventura ha parlato della voce circa un presunto uso di droghe. Una maldicenza che la "costrinse per molto tempo a farsi il test del capello" pur di dimostrare di essere pulita. Quando Fagnani chiede: "È vero che ha girato molto forte questa voce. lei come se lo spiega?", Ventura risponde, senza esitazioni: "Era stata messa in giro da persone che volevano farla girare" e aggiunge: "La voce eh, non la droga! E poi ho capito perché…". Poi si passa al tema dell'aborto. "Non passa giorno che non pensi a quel bambino mai nato", ha detto Simona Ventura ricordando quel momento difficile. "No, il padre non l'ha mai saputo".