Barbara D'Urso in lacrime da Mara Venier: "Il dolore c'è ancora"

Barbara D'Urso commossa, in lacrime, con la voce rotta dal pianto, da Mara Venier, il suo addio a Mediaset: "Il dolore c'è sempre - dice a Domenica In - perché io davvero non immaginavo tutto quello che è successo". Mara Venier l'ha accolta col sorriso, visto che Barbara D'Urso era vestita di nero: "Sei quasi a lutto", poi ha lasciato la parola alla collega: "Io ho dato tantissimo all’azienda. Ci sono sempre stata per 23 anni, molto belli i primi tempi. Giorno e notte, anche durante il Covid: il modo terribile in cui sono stata strappata senza che nessuno mi dicesse perché c’è ancora".