Simona Ventura a Belve: "Ilary arrabbiata per il mio tweet? Totti mi ha ringraziato"

Un paio d'anni fa, quando la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi non era ancora ufficiale, Simona Ventura fece un tweet in cui commentava la cosa invitando i due a tutelare i figli. Ilary non la prese benissimo e disse: "Parla come fosse la mia migliore amica". Stasera, nella puntata di Belve in cui era ospite, Simona Ventura è tornata sull'argomento con un retroscena.