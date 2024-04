Morgan contro il cantante Ultimo: "È appropriazione indebita"

Morgan furioso per il titolo che Ultimo, nome d’arte del cantante Niccolò Moriconi, ha scelto per il suo sesto album di inediti, in uscita il 17 maggio. Si chiamerà Altrove, conterrà otto brani pensati come un racconto per accompagnare "per mano i suoi fan a scoprire quell’altrove che ognuno disegna in modo unico e custodisce dentro di sé". Per Marco Castoldi una provocazione, tanto che gli ha scritto un lungo messaggio per chiedergli di cambiare il nome scelto.