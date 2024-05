Angelina Mango, sorpresa all'Eurovision: canta "Imagine" di John Lennon

In attesa della finalissima di Eurovision prevista per sabato 11 maggio e di capire gli sviluppi sulla questione Rai , Angelina Mango si è presa la scena a sorpresa nella sala stampa internazionale di Malmö cantando il brano "Imagine" di John Lennon . La figlia d'arte, come è noto, rappresenta l'Italia alla 68esima edizione dell'Eurovision, che quest'anno si tiene in Svezia. L'attesa è alle stelle. E intanto sono già brividi lungo la schiena.

Eurovision, il discorso di Angelina Mango

Angelina Mango, prima di esibirsi e di scaldare la voce in vista della finalissima di Eurovision, ha letto in inglese un discorso che si era appuntata su dei fogli: "Ciao a tutti, sono qui perché ci tenevo a poter dire il mio pensiero, a modo mio e con le mie parole. Quando sono arrivata qui ho visto artisti come me che vivono di musica e parlano con la loro musica e che condividono lo stesso sogno. Ieri sera mi sono esibita sul palco di Eurovision con il cuore colmo di amore. Sono andata a letto orgogliosa di me e orgogliosa di tutti noi. Oggi ancora una volta voglio che sia la musica a parlare e questo è il messaggio più forte che io possa condividere".