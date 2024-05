Eurovision 2024, Angelina Mango a rischio dopo il grave errore della Rai

Angelina Mango nei guai a causa della Rai . La tv di Stato ha commesso un errore durante la diretta della semifinale dell' Eurovision 2024 che rischia di penalizzare la cantante vincitrice dell'ultimo Festival di Sanremo . Al termine della serata su Rai2 sono stati erroneamente mostrate le percentuali dei voti . Come riporta Blog Tv Italiana, "non solo Rai 2 ha erroneamente mostrato i risultati di voto della seconda semifinale, ma li ha pure ripubblicati sul suo profilo social ufficiale. Dovrebbero essere i risultati dei voti inviati dalla sola Italia".

Angelina Mango all'Eurovision 2024 e il grave errore della Rai

Il portale EuroFestivalNews ha fatto il punto della situazione: "La regia italiana, forse inconsapevole del regolamento, in chiusura della diretta ha mandato in onda una grafica che mostrava i risultati del televoto, pratica ovviamente vietata dal regolamento della competizione. Gli stessi risultati sono stati condivisi anche dal canale social ufficiale, aumentando se possibile la gravità della situazione. È lo stesso motivo per cui, in diverse occasioni, alcune giurie nazionali sono state squalificate. Le televisioni sono dunque autorizzate a divulgare i dati relativi al televoto soltanto dopo il termine della gara, come d’altronde accade sempre anche nella trasmissione italiana dell’evento".

Eurovision 2024, cosa rischia Angelina Mango dopo l'errore della Rai

Questa gaffe grossolana potrebbe finire per penalizzare Angelina Mango, portando le altre giurie a non votare per l’Italia. Altri invece hanno fatto notare il 39% delle votazioni per Israele che potrebbe finire per dare fastidio a molti spettatori considerato il tema piuttosto delicato. In questi giorni a Malmo, dove si tiene l'Eurovision 2024, si stanno tenendo diverse manifestazioni pro Palestina mentre Eden Golan, la cantante che rappresenta Israele, è stata fischiata più volte durante le sue performance.