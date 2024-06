Mare Fuori 5, riprese iniziate con cast nuovo: quando esce e chi non ci sarà

Sono iniziate il 10 giugno le riprese della quinta attesissima stagione di Mare Fuori, una delle serie tv Rai più amate dai giovani e non solo. Tante le novità delle nuove puntate, a partire dalla regia: Ludovico Di Martino (Skam 3, La belva, I viaggiatori) sostituisce Ivan Silvestrini alla guida di un cast arricchito da tanti ingressi. Nuovi personaggi varcheranno infatti le soglie dell’Ipm di Napoli: ragazze e ragazzi con storie difficili alle spalle che si troveranno a interagire e talvolta a scontrarsi con le vecchie conoscenze che gli spettatori hanno imparato ad amare in questi anni. Fanno il loro ingresso in Mare Fuori 5 diverse giovani promesse: Francesco Luciani e Francesco Di Tullio, nei panni dei criminali arrivati dal Nord; Rebecca Mogavero ed Elisa Tonelli, amiche inseparabili e partner in crime; Alfonso Capuozzo e Manuele Velo, che daranno voce a due delle diverse anime di Napoli, quella della strada e quella dei quartieri più benestanti, i quartieri dei chiattilli.