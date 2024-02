Un periodo magico per Massimiliano Caiazzo, il Carmine di Mare Fuori. L'attore è tra i più richiesti del momento e, come anticipa Chi, "sarà il nuovo volto dei marchi Fendi e sarà presente nella nuova serie Sky Call My Agent". Soddisfazioni anche sul fronte privato: "La storia con la ballerina di Amici Elena D'Amario prosegue alla grande, tant'è che i due progettano di allargare la famiglia".