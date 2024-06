Temptation Island 2024: a che ora inizia, numero puntate, coppie, tentatori

Che estate sarebbe senza Temptation Island ? Torna, puntuale come ogni anno, uno dei programmi più amati e seguiti del piccolo schermo, condotto da Filippo Bisciglia e prodotto dalla Fascino, la società di produzione di Maria De Filippi. Quest'anno il reality show andrà in onda ogni giovedì sera per lasciare spazio il lunedì a Battiti Live , che trasloca da Italia 1 a Canale 5 con Ilary Blasi e Alvin. Ogni puntata inizierà alle 21.20 circa, subito dopo Paperissima Sprint.

Temptation Island 2024: quante puntate sono e quando finisce

Temptation Island 2024 farà compagnia al pubblico italiano per tutta l'estate. Sei le puntate previste, ciascuna della durata di un paio d'ore. L'ultima puntata è prevista per il 1 agosto. Salvo cambi di programma, doppi appuntamenti o eventuali slittamenti. Al di là del giorno di messa in onda non ci sono particolari cambiamenti: c'è ancora il falò, il Pinnettu, il caicco. Anche la location è rimasta la stessa: Temptation Island è girato ancora una volta in Sardegna, all'Is Morus Relais.

Le coppie di Temptation Island 2024: chi sono e nomi

Sette le coppie che hanno deciso di mettere alla prova il proprio amore a Temptation Island 2024.

Lino e Alessia: sono fidanzati da quattro anni, è stata lei a contattare la redazione del programma perché teme che il fidanzato la tradisca. "Non ho fiducia in lui", ha detto la ragazza nel video di presentazione. "Per lei è diventata una guerra, però per me è diventata pesante perché io vorrei un po' di libertà", ha risposto lui.

Gaia e Luca: sono di Riccione e stanno insieme da un anno e otto mesi; lei è stata già tradita ben tre volte. "Mi rendo conto che è giusto fare questo percorso per capire realmente se so essere una persona migliore per lei e per rispetto dei sentimenti che proviamo", ha ammesso lui.

Siria e Matteo: stanno insieme da sette anni e convivono da quattro. Siria ha perso 85 chili in due anni e si sente molto diversa dal passato, non solo fisicamente. "Voglio capire se quella che sono oggi a lui va bene", ha rivelato davanti alle telecamere.

Christian e Ludovica: fidanzati da quasi due anni, questa volta è lui a contattare la redazione perché è stato scaricato dalla sua dolce metà due volte. Ufficialmente per confusione ma in realtà, in entrambi i casi, per un duplice tradimento avvenuto sempre con lo stesso uomo.

Jenny e Tony: sono legati da cinque anni ma lei è stufa di questo rapporto perché "non mi consente di vivere la mia vita mentre lui fa il dj, è sempre in giro ed è circondato da ragazze. Una mia ha contattato e mandato foto delle loro conversazioni...".

Raul e Martina: innamorati da dieci mesi ma con diversi dubbi circa una convivenza futura. "Lui mi chiede di andare a convivere ma io tentenno e non riesco a dare una risposta perché per me la sua troppa gelosia può condizionare la mia libertà".

Vittoria e Alex: insieme da un anno e dieci mesi ma nonostante questo lei si sente molto esclusa dalla vita del ragazzo. Ad esempio, "al suo compleanno non mi ha invitata perché dovevano essere soltanto maschi e invece...".

Chi sono i tentatori e le tentatrici di Temptation Island 2024

Tra i bellissimi tentatori di Temptation Island 2024 c'è anche Maicol Bei, il figlio 28enne di Anna Tedesco, ex Dama del Trono Over di Uomini e Donne. È un operaio metalmeccanico con la passione per la fotografia, i viaggi e il tennis. Gli altri tentatori sono:

Fabio, 27 anni di Napoli, proprietario di una scuola calcio che gestisce insieme alla mamma e appassionato di boxe e crossfit.

Andrea, 32enne che vive a Madrid, dove gestisce un cocktail bar. Ha un figlio di 7 anni ed è molto legato alla sua famiglia.

Filippo, 31enne di Modica con una laurea in Scienze motorie e in economia aziendale, attualmente impegnato nell’azienda di famiglia che tratta il marmo.

Simone, 32enne di Pisa, ex calciatore professionista di serie B e serie C che oggi sogna di diventare allenatore.

Carlo, 28enne di Porto San Giorgio (Fermo), è un imprenditore che gestisce diverse case vacanza.

Giovanni, 26 anni di Siena, lavora in un’azienda farmaceutica e ama andare in bicicletta, correre e giocare a padel.

Jakub, 24 anni di Verona, lavora con il papà nella sua ditta edile e nel tempo libero ama leggere e allenarsi.

Federico, 34 anni di Faenza, si occupa della gestione di due locali nella sua città e produce da qualche anno anche un gin. Ama viaggiare, fare palestra ed è appassionato di astrologia.

Luigi, 33 anni di Caserta, è un medico specializzando in igiene e medicina preventiva con la passione per il calcio e il pianoforte.

Fede, 23 anni di San Giovanni Rotondo (Foggia), fa il personal trailer e vive a Ferrara, dove studia Scienze Motorie.

Roberto, 30 anni di Gela, è laureato in ingegneria civile e ambientale con la passione per la boxe, la palestra e il calcio.

Andy, 28enne di Novara, gestisce un magazzino logistico e nel tempo libero ama leggere e correre

Tra le tentatrici di Temptation Island 2024:

Sofia, 27enne italo-uruguyana residente a Perugia, laureanda magistrale in relazioni internazionali

Siriana, 24 anni di Rieti, imprenditrice che gestisce tre case di riposo di sua proprietà.

Gaietta, 23enne di Pescara ma residente a Milano. Ama la palestra, l’equitazione e suona la chitarra e il pianoforte.

Mara, 28 anni di Taranto, titolare di un'accademia di lashmaker e molto legata alla sua famiglia.

Marta, 33 anni di Lucca. Laureata in design, oggi gestisce un ristorante e ama disegnare e viaggiare.

Nicole, 25 anni di Milano insegnante di posturale ma a breve personal trainer a tutto tondo.

Maika, 30 anni di Roma, gestisce alcune pescherie insieme alla sua famiglia e ama pratica palestra e danza.

Noemi, napoletana di 21 anni e ballerina professionista e modella.

Teresa, 32enne residente a Sassuolo, dove gestisce un e-commerce di ceramiche e pavimenti.

Jennifer, 22 anni di Cosenza, speaker radiofonica con la passione per il giornalismo, il canto e la palestra.

Melania, 23 anni di Padova. Studia mediazione linguistica, parla inglese, tedesco e spagnolo e amante della pole dance.

Chiali, 25 anni di Vajont, Pordenone. Estetista con la passione per le passeggiate, la natura, gli animali e lo yoga.

Karina, 28 anni di origini russe e residente a Grosseto. Lavora come hostess negli eventi e ama ballare.